Acord asupra migratiei la summitul de la Bruxelles dupa ce Italia a blocat adoptarea primelor concluzii

Stiri pe aceeasi tema

- "Liderii UE28 s-au pus de acord asupra concluziilor summitului, inclusiv migratia", a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European Donald Tusk la ora locala 4.40 (5.30, ora Romaniei), dupa negocieri-maraton care au inceput joi seara. Detaliile acordului nu au fost precizate imediat.”Cooperarea…

- Cei 28 de lideri UE au ajuns vineri dimineata la un acord asupra migratiei, in cadrul unui summit tensionat, la Bruxelles, pe care Italia ameninta sa-l deraieze din cauza lipsei unor angajamente precise ale partenerilor sai europeni cu privire la primirea migrantilor, relateaza AFP conform News.ro .…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca insusi "destinul" Europei este in joc in chestiunea migratiei, inaintea summitului UE asupra acestui subiect, un summit care se anunta foarte dificil. "Europa se confrunta cu multe provocari dar cea legata de chestiunea migratiei ar putea decide destinul…

- Cancelarul german Angela Merkel, intr-o poziție politica delicata, și președintele francez Emmanuel Macron se intalnesc marți, in plina criza migratorie, in incercarea de a ajunge la o poziție comuna pentru reforma unei Europe amenințate de "descompunere", scrie AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat vineri sprijinul fata de cancelarul german Angela Merkel, amenintata de un conflict guvernamental cu ministrul sau de interne Horst Seehofer care doreste sa...

- Premierul italian Giuseppe Conte si presedintele francez Emmanuel Macron s-au declarat vineri, la Paris, in favoarea ideii ca Europa sa deschida centre europene in tarile de unde pleaca imigrantii care vor sa ajunga in Europa, in incercarea de reglementare a fluxului de sosiri, relateaza AFP. ‘Trebuie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi organizarea unei reuniuni cu sefii guvernelor german, italian si britanic si cu reprezentanti ai Uniunii Europene (UE) inaintea summitului G7 prevazut vineri, cu scopul consolidarii aliantei in fata lui Donald Trump, relateaza AFP. ”Lansez o reuniune…

- Controversatele reforme vor fi parte a proiectului de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, care urmeaza sa fie prezentat in luna mai, marcand reconfigurarea semnificativa a politicilor de coeziune in valoare de 350 de miliarde de euro.Comisia Europeana vrea sa puna capat…