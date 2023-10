Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre UE au convenit miercuri asupra unui text cheie al reformei politicii europene de migratie, depasind reticenta Italiei, chiar inainte de un summit al celor 27 care va avea loc vineri in Spania, transmite AFP, citat de Agerpres.Regulamentul in cauza, care va face in continuare…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a anulat calatoria planificata pentru joi in Spania pentru a participa la summitul Comunitatii Politice Europene de la Granada din cauza unei „raceli”. „Din cauza bolii presedintelui si liderului AKP (Partidul Justitiei si Dezvoltarii), Recep Tayyip Erdogan,…

- Summitul liderilor europeni care se desfasoara saptamana aceasta in orasul spaniol Granada este considerat de guvernul spaniol principala piatra de hotar a presedintiei sale semestriale a Consiliului UE si punctul de inflexiune pentru a decide mai ales viitorul unei Europe cu

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut vineri, 29 septembrie 2023, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Spaniei in Romania, in contextul detinerii de catre Spania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Consiliul Justiție -Afaceri Interne ce s-a desfașurat joi, 28 septembrie, cu participarea miniștrilor de interne din țarile membre ale UE s-a incheiat Reforma pachetului UE privind migratia si azilul, ceruta insistent și de Austria, care a refuzat aderarea Romaniei la Schengen, se lovește in continuare…

- Spania, tara care detine presedintia rotativa a UE, vrea ca statele membre sa ajunga, in urmatoarele saptamani, la un acord de principiu cu privire la reforma organizarii pietei comune a energiei electrice, a dezvaluit pentru Reuters o sursa din interiorul Ministerului spaniol al Energiei. CITESTE…