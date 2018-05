„Acoperit” torturat de politisti! Iata ca au trecut mai bine de cinci ani de la incidentul socant dezvaluit de „National” cu privire la torturarea unui investigator sub acoperire de catre mai multi politisti constanteni de la combaterea crimei organizate, bataia sora cu moartea primita de ofiter declansand un scandal monstru in cadrul MAI, dupa seria noastra de dezvaluiri. Si, […] „Acoperit” torturat de politisti! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

