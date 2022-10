Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna a avut loc sambata dupa-amiaza, a durat zece minute și a afectat mai ales stațiunea bulgara Pomorie de langa Burgas. Vantul a batut cu 100km/h, potrivit datelor Observatorului Hidrometeorologic din Varna, smulgand copaci din radacini și acoperișuri și impigand in larg ambarcațiunile de la mal,…

- Ploaia insoțita de vant și descarcari electrice, din noaptea de marți spre miercuri, s-a resimțit puternic in multe localitați din județ, inregistrandu-se in special caderi de arbori, in catva cazuri fiind avariate mașini.In urma apelurilor la 112, pompierii militari au Inspectoratului pentru ...

- Mai multi copaci, dar si stalpi de electricitate au fost doborati de vantul puternic in mai multe localitati ale judetului Prahova, in timpul furtunii din noaptea de marți spre miercuri. Peste 6.700 de consumatori nu beneficiaza, miercuri dimineata, de electricitate.

Mai multi copaci, dar si stalpi de electricitate au fost doborati de vantul puternic in mai multe localitati ale judetului Prahova, in contextul codurilor meteorologice de vreme rea, iar peste 6.700 de consumatori nu beneficiaza, miercuri dimineata, de electricitate.

Mai multi copaci au fost doborati de vant in Bucuresti, marti seara, fiind avariate doua autoturisme si gardul unei biserici.

Trei gospodarii, un bar si trei strazi din municipiul Hunedoara au fost inundate luni dupa-amiaza in timpul unei furtuni, un autoturism fiind avariat dupa ce doi copaci au fost doborati de vant.

- In urma fenomenelor meteo periculoase, pompierii militari suceveni au intervenit pentru defrișarea unor arbori afectați de vant, informeaza ISU Suceava. Misiunile au fost in orașul Campulung Moldovenesc, pe strada Cuza Voda (arbore cazut, care bloca accesul autoturismelor) și in orașul Vatra Dornei…

- Furtuna de marți a facut ravagii și pe strada Aerodromului din Capitala. Mai mulți copaci au fost doborați la pamant, unele crengi au cazut peste automobile, fire electrice și chiar peste balcoanele blocurilor de locuit.