Acoperișul unui bloc în care se aflau zeci de persoane a fost cuprins de flăcări Panica in aceasta dupa-amiaza intr-un bloc din localitatea hunedoreana Hațeg, dupa ce o parte din acoperișul cladirii a fost cuprins de flacari. Conform ISU Hunedoara, 50 de persoane s-au autoevacuat din cladire, iar o persoana a suferit o intoxicație cu fum, primind ingrijiri la fața locului, insa a refuzat transportul la spital. Flacarile au distrus […] Articolul Acoperișul unui bloc in care se aflau zeci de persoane a fost cuprins de flacari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

