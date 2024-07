Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la o casa din Turda, pe strada Racului, astazi, 16 iulie, in jurul orei 15:00.Conform primelor informații, ar fi vorba despre un incendiu care a afectat mai mult acoperișul casei, care este distrus in totalitate.Pompierii intervin in aceste momente pentru a nu permite focului…

- "Am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu de autoturism in localitatea Culmea care s-a extins la vegetatia uscata. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa. Flacarile s-au extins la vegetatia uscata (miriste) din vecinatate, insa pompierii intervin cu eficienta pentru limitarea…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, in noaptea de luni spre marți, pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa in localitatea Cornești, comuna Mihai Viteazu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 01.35, iar la fața locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa și spuma.…

- Intervenție pentru stingerea unui incendiu care a distrus o casa in comuna Mihai Viteazu Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa in localitatea Cornești, comuna Mihai Viteazu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 01.35,…

- Un lan de grau a luat foc, miercuri dupa-amiaza, in satul Balteni, comuna Conțești! Flacarile puternice se manifesta pe o suprafața de aproximativ 1 hectar. La fața locului, pompierii Garzii de Intervenție Racari acționeaza cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Pana acum nu au fost inregistrate…

- A fost alerta, miercuri de dimineața, in localitatea Mavrodin, dupa ce o casa a fost cuprinsa de flacari! Flacarile s-au manifestat generalizat, pe o suprafața de aproximativ 60 de metri patrați. Pentru lichidarea incendiului, pompierii Garzii Racari și Detașamentului Titu au acționat cu 3 autospeciale…

- INCENDIU la o anexa gospodareasca din Tauni, comuna Valea Lunga: Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la o anexa gospodareasca din Tauni, comuna Valea Lunga: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un INCENDIU a izbucnit duminica, in jurul orei 14.00, la o anexa gospodareasca din Tauni,…

- INCENDIU la o locuința in satul Valea Arazii, comuna Horea: Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la o locuința in satul Valea Arazii, comuna Horea: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit miercuri, in jurul orei 11.00, in satul Valea Arazii, din comuna Horea. Intervin…