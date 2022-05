Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National al Patrimoniului a demarat proiectul "Arheologia la Dunarea de Jos in 3 D" la Muzeul Civilizatiei Gumlenita din Oltenita, bunuri culturale de valoare urmand a integrate intr-un tur virtual al institutiei.

- Institutul National al Patrimoniului sustine cererea Clarei Arustei, fiica poetului Cezar Ivanescu, de clasare in Lista monumentelor istorice a imobilului situat in strada Sivestru 50, sector 2, in care au locuit Victor Eftimiu si Cezar Ivanescu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- De 30 de ani, Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului, incearca sa consolideze conacul pe care marele om politic Alexandru Marghiloman l-a construit in Ialomița, la Hagiești. In urma cu 2 ani, printr-un grant finanțat de Spațiul Economic European (SEE), statul roman a reușit sa…

- Chiar daca traim vremuri grele, Primaria Timișoara pune la bataie 23 de milioane de lei pentru diferite proiecte culturale, sportive sau destinate TM2023. Pentru cel din urma capitol merg mai mult de jumatate dintre bani, 13 milioane, ceea ce arata clar decizia primariei de a merge in continuare pe…

- Ștefan Balici, directorul actual al Institutului Național al Patrimoniului, a anunțat miercuri pe Facebook ca a fost schimbat din funcție de Ministrul Culturii și ca nu știe „nici motivele și nici analizele pe baza carora este luata aceasta decizie”: „Am aflat in seara aceasta ca Ministrul Culturii…

- Poarta unui imobil de pe strada August Treboniu Laurian din Timisoara a fost restaurata spctaculos in urma unei finantari din partea Institutului National al Patrimoniului prin proiectul Timbrul Monumentelor Istorice.

- Intalnirile dintre cercetatori si publicul larg iubitor de istorie si patrimoniu sunt rezervate pentru zilele de 17,18 si 19 iunie, in intreaga Europa, de Zilele Europene ale Arheologiei (ZEA), anunta Institutul National al Patrimoniului (INP).

- Agitație mare in Primaria Timișoara și la Colterm SA dupa ce Curtea de Conturi a incheiat controalele in paralel la cele doua instituții referitoare. Asta pentru ca verificarile auditorilor publici au scos la iveala informații care spulbera, practic, scuzele administrației Dominic Fritz in scandalul…