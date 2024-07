Acoperirea vaccinală nu și-a revenit după declinul din pandemie. Copiii, cei mai afectați Acoperirea vaccinala nu a revenit la procentele de dinaintea pandemiei, un numar suplimentar de 2,7 milioane de copii fiind inca nevaccinați, la nivel globl, transmite Organizația Națiunilor Unite, potrivit agențiilor de presa. Comparativ cu nivelul din 2019, pre-pandemic, un numar suplimentar de 2,7 milioane de copii erau inca nevaccinati, sau erau vaccinati incomplet, in […] The post Acoperirea vaccinala nu și-a revenit dupa declinul din pandemie. Copiii, cei mai afectați appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

