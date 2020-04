Stiri pe aceeasi tema

- Galati, Iasi, Vaslui si Maramures au impus cetatenilor sa poarte masti de protectie atunci cand ies din casa. Raed Arafat a facut cateva lamuriri pe marginea subiectului:„O astfel de masura trebuie sa fie controlabila, sa poti sa spui ca o putem impune legal, sa poți sa amendezi omul care nu o are.…

- Potrivit hotararii care va intra in vigoare de maine, se interzice deplasarea populatiei fara protejarea cailor respiratorii (nas si gura) iar nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 100 lei la 500 lei sau cu avertisment. Autoritatile locale au anunțat ca vor…

- Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare incepand de luni si se aplica in spatii publice, precum spatiile comerciale, piete, institutii publice, santiere, noteaza Agerpres .Aceeasi sursa precizeaza ca nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protectie sa fie masti medicale. Se pot folosi esarfe,…