- Biserica Ortodoxa praznuieste pomenirea Sfantului Acoperamant al Maicii Domnului in ziua de 1 octombrie. Sarbatoarea are loc in amintirea unei minuni intamplate in Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol, in timpul imparatului Leon Inteleptul (886-911), cand Maica Domnului…

- Sarbatori religioase 1 septembrie 2020 Ortodoxe: Sfantul Cuvios Dionisie Exiguul; Inceputul anului bisericesc Greco-catolice: Sf. cuv. Simeon Stilitul; Serbarea Psf. Nascatoare din Miasine; Sf. m. Aitala; Sf. 40 femei m.; Sf. diac. Ammun; Sf. m. Calist, Evod, Ermoghen; Amintirea lui Isus Fiul…

- CHIȘINAU, 9 aug — Sputnik. Biserica Ortodoxa il cinstește astazi pe Sfantul Mare Mucenic Pantelimon, supranumit și doctorul fara de arginți. Sfantul Mare Mucenic Pantelimon este chemat in rugaciuni de catre preotii Bisericii la Taina Sfantului Maslu si la Sfintirea Apei, impreuna cu Sfantul Sfintit…

- In fiecare an, la data de 30 iulie, Biserica Ortodoxa Romana face pomenirea unui ales apologet al valorilor moralei crestine. Este vorba despre Sfantul Sfintit Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. Martirizat la Roma in a doua jumatate a secolului al treilea, el a ramas in constiinta Bisericii lui Hristos…

- Miercuri, 8 iulie, Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste pe Sfintii dobrogeni, Epictet si Astion de la Halmyris.Cu acest prilej, IPS Teodosie va raspunde invitatiei PS Visarion, Episcopul Tulcii, si va fi participa la Sfanta Liturghie oficiata la manastirea Halmyris, judetul Tulcea, potrivit unui comunicat…