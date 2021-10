Stiri pe aceeasi tema

- “Sfantul Apostol Pavel pune ca “suntem impreuna-lucratori cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9). Deci nu lucreaza numai Dumnezeu, nu hotaraste numai Dumnezeu calea vietii noastre, ci suntem si noi chemati sa lucram alaturi de Dumnezeu pentru viata noastra. Altfel, ce rost ar mai avea ca Mantuitorul sa ne povatuiasca:…

- “Adancindu-ne in felul de vietuire al crestinilor dupa Dumnezeu, vedem patru feluri de vietuiri: Fecioria, Casatoria, Curatia si Calugaria. Aceste patru feluri de vietuire crestineasca asezandu-le in cele patru parti ale punctelor cardinale, avem astfel in fata noastra aidoma, stralucitorul semn al…

- “Barbatilor, iubiti pe femeile voastre, dupa cum si Hristos a iubit Biserica, si S-a dat pe Sine pentru ea…” (Ef. 5, 25). Orice cuplu crestin care a dorit sa se casatoreasca a trecut prin formalitatile cununiei civile, care i-au dat validitate in societatea seculara; apoi, prin participarea lor impreuna…

- Cine rezista in nebunia asta și reușește sa se strecoare printre aceste mizerii ale zilei, poate spune cu adevarat ca este barbația dau curajos. De aceea, Sfanta Scriptura spune: “Indrazniți, nu va temeți! Fricoșii nu vor moșteni Imparația cerurilor!” Sa indraznim a ne ruga, caci Dumnezeu ii poate…

Care este mila lui Dumnezeu cand noi vedem in jur numai nedreptați? In jurul nostru sunt atația copii bolnavi, sunt știa copii cu defecte.. totuși, de ce ingaduie Dumnezeu lucrul acesta? Ca sa vedem cat de mutilata și de bolnava este societatea care nu mai crede in Dumnezeu!

Nu știm ce dar este de la Dumnezeu mersul in picioare.. Caci noi spunem nemulțumiți: "Sunt sarac!" Nu ești olog, nu esti paralizat, nu ai tumori, ne ai amnezie, nu ai sceroza multipla. Sarac insemna sa fii paralizat la pat și sa nu poți sa te ridici sa iți iei o cana de

- Nu ar trebui sa ne intereseze niciodata parerea personala a cuiva despre noi. Conteaza doar parerea lui Dumnezeu, fiindca ajuta la mantuirea noastra. Tocmai pentru ca traim ca in fotografie, in imagine, in imitație; tocmai pentru ca traim un curriculum vitae, tocmai pentru ca traim artificial, ne…

- Avea bunicul meu o vorba moșnegeasca de om credincios: “Nu poți sa te destrabalezi fara a platești in viața asta!” sau, “Daca curvești, nu te ajuta Dumnezeu! Nu ai voie sa-ți bați joc de sufletul cuiva”. Orice pofta are curiozitate și imaginație. S-a ințeles total greșit ca Biserica are ceva impotriva…