- Toata Romania, de acasa și din deplasare, este astazi cu ochii pe naționala lui Edward Iordanescu. Meciul de pe Allianz Arena incepe la ora 15:00, un ceas mai tarziu la București, iar romanii promit sa dea ritmul in tribune și sa impinga echipa noastra spre succes Gata, a sosit clipa primului mare meci…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, le-a transmis, astazi, membrilor afiliati, in cadrul Adunarii Generale, ca unul dintre obiectivele institutiei pe care o conduce este ca echipa nationala sa isi consolideze pozitia in primele 20 de selectionate ale Europei. Adunarea Generala…

- Romanii au CNP-uri noi. Din cele 13 cifre ale codului numeric personal, s-au modificat cele care se refera la locul nasterii. O fetita din Buftea, nascuta saptamana trecuta, este prima care a primit un astfel de cod. Foarte important insa: codurile existente nu se schimba. Buletinele electronice, fie…

- Compania Nationala Loteria Romana va lansa o serie de 1.000.000 de lozuri in campania TEAM Romania, iar 30% din sumele incasate se constituie venit al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, fondurile urmand a fi utilizate exclusiv pentru a sprijini participarea echipelor nationale ale Romaniei la Jocurile…

- Criza forței de munca se adancește! Principalele doua motive pentru care romanii iși dau tot mai des DEMISIA Cel puțin jumatate dintre angajații romani sunt nemulțumiți de salarii și vor sa caute noi locuri de munca mult mai bine platite, potrivit unui studiu. Aceștia considera ca salariile au ramas…

- Atacul Israelului in Iran, ca raspuns la salva de rachete și drone trimisa recent de Teheran, ii ingrijoreaza pe romanii cu afaceri in zona Golfului Persic, in special pe cei cu investiții imobiliare in Dubai, cel mai mare centru financiar din Orientul Mijlociu. Iranul a minimizat atacul, semnaland…

- ”Atragem atentia cu privire la o noua tentativa de inselaciune care foloseste imaginea si numele Ministrului Energiei, Sebastian Burduja. Recent, am identificat o pagina falsa care promite castiguri uriase peste noapte in schimbul unei sume de bani investite. Mai grav, aceasta pagina contine si o semnatura…

- Decidenții PNL din conducerea Ministerului Educației au elaborat Strategia Naționala de Educație Financiara (SNEF) 2024-2030, un act de o importanța esențiala pentru evoluția armonioasa a viitoarelor generații. Scopul Strategiei Naționale de Educație Financiara este deosebit de important și necesar…