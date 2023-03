Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca luni procesul de verificare a rovinietei in punctele de trecere a frontierei și in punctele de control poate fi ingreunat pentru doua ore.Conform CNAIR, situația este determinata de efectuarea unor activitați de mentenanța…

- CNAIR: Procesul de verificare a rovinietei in punctele de control, ingreunat luni timp de doua ore. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca luni procesul de verificare a rovinietei in punctele de trecere a frontierei și in punctele de control poate...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in noaptea de miercuri spre joi, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, in urma unor lucrari la sistemul de comunicatii, transmite Agerpres. Citește și: Iata cine l-a scos din joc pe deputatul Balasoiu!…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca, in noaptea de miercuri spre joi, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului din cauza unor lucrari la sistemul de comunicatii.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in noaptea de miercuri spre joi, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, in urma unor lucrari la sistemul de comunicatii. „CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale ca joi,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza ca, in noaptea de sambata spre duminica, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, din cauza unor lucrari de upgrade. Totodata, ar putea fi afectat si traficul autovehiculelor prin punctele de frontiera.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite ca, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, din cauza unor lucrari de upgrade.Oficial de la CNAIR CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale ca duminica, 12.02.2023, in intervalul orar 00:00…

- Vineri, 13.01.2023, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a inițiat consultarea publica privind traseul autostrazii Ploiești-Brașov, astfel ca, potrivit informației transmise de CNAIR, toți cei interesați sunt invitați sa completeze un formular aici și sa consulte documentația…