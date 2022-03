Achiziționarea primei locuințe: 4 secrete pentru viitorii proprietari Una dintre cele mai importante achiziții pe care o poate realiza o persoana este cumpararea unei locuințe. O investiție pentru o lunga perioada de timp, caminul confortabil al familiei, casa poate fi un obiectiv important pentru multi oameni. Iata care sunt cele mai importante aspecte ce trebuie luate in considerare de viitorii proprietari, inainte de semnarea actelor pentru cumpararea primei locuințe: Evaluarea realista a resurselor financiare disponibile Inainte de a incepe demersurile pentru achiziționarea primei case, este necesara o evaluare a situației financiare prezente… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

