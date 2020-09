Achiziționarea de elicoptere Black Hawk, miza potențialului centru de întreținere de la Romaero Oficali romani, americani și polonezi au participat ieri la semnarea Memorandumului de Ințelegere privind dezvoltarea unui Centru de Echipare și Intreținere a elicopterelor Black Hawk. Anunțata de Puterea.ro inca de acum doua zile, semnarea Memorandumului este condiționata de achiziționarea de aviația militara a Romaniei de elicoptere multirol Black Hawk. Din spatele declarațiilor politicoase și pompoase de la evenimentul de ieri a razbatut condiția clara impusa de americani pentru ca potențialul Centru de Echipare și Intreținere a elicopterelor Black Hawk sa devina realitate. PZL Mielec, uzina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

