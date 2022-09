Achizitii publice contestate in instanta. Primaria Constanta pierde definitiv procesul cu Synergetics Corporation SRL

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia de contencios administrativ si fiscal dosarul nr. 2796 118 2022.Dosarul are ca obiect anulare act administrativ inchiere nr. 6 04.03.2021 din decizia nr. 15 20.07.2021 a Camerei de Conturi Constanta.Parti in dosar sunt UAT Municipiul…

- Primaria Constanța a pierdut o prima batalie in justiție ce vizeaza o suprafața de 1.734 metri patrați pe care se ridica o biserica. Curtea de Apel Galați a suspendat o hotarare a CL Constanța, prin care era revocat dreptul de administrare al Arhiepiscopiei Tomisului asupra suprafeței amintite.

- Curtea a decis joi, 11 august 2022, sa trimita dosarul inapoi la Tribunal, pentru rejudecare, dupa ce, in prima instanta, municipalitatea pierduse procesul. Procesul vizeaza contractul pentru "Serviciul de elaborare documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii laquo;Cresterea eficientei…

- O licitatie organizata de Primaria Constanta ajunge pe masa magistratilor de la Curtea de Apel Constanta Achizitia a fost initial contestata la CNSC si la Tribunalul Constanta Municipalitatea a pierdut pe linie si acum a declarat recurs la Curte impotriva Synergetics Corporation SRL Litigiul vizeaza…

- Municipiul Constanta prin Primar a declarat recurs la Curtea de Apel Constanta, in dosarul nr.20 36 2022.La termenul din luna iulie, magistratii de la Tribunalul Constanta au respins ca neintemeiata, cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul municipiul Constanta prin primar in contradictoriu…

- Magistratii au constatat legalitatea sesizarii instantei, cu rechizitoriul DNA Constanta, a administrarii probelor ce stau la baza acuzarii, a efectuarii actelor de urmarire penala si au dispus trimiterea dosarului la completul penal pentru inceperea judecatii. Decizia Tribunalului Constanta a fost…

- Judecatoria a suspendat cazul pe motiv ca Arhiepiscopia Romano Catolica nu ar fi indicat valoarea terenurilor revendicate, rezultata din aplicarea grilelor notariale. Arhiepiscopia Romano Catolica a solicitat, "in contradictoriu cu paratii Primaria Municipiului Constanta, Consiliul General al Municipiului…