Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații despre achizițiile facute de statul roman, in pandemie, de la Unifarm, companie al carei director a ajuns subiect de ancheta la DNA. De la inceputul anului si pana in prezent, Compania Nationala Unifarm SA, societate cu capital detinut integral de statul roman si aflata sub autoritatea…

- De la inceputul anului si pana in prezent, Compania Nationala Unifarm SA, societate cu capital detinut integral de statul roman si aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii, a vandut cele mai multe...

- In 13 contracte si acorduri cadru facute in 4 luni, Unifarm a vandut masti, combinezoane, ochelari, alcool sanitar si dezinfectanti catre Armata de 3,89 milioane de euro. Educatia a cumparat de la Unifarm masti in valoare totala de 1,1 milioane de euro, scrie presacurata.ro. Ultimul acord de 371.000…

- Compania Unifarm, societate cu capital detinut integral de statul roman si aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii, a vandut institutiilor si autoritatilor statului roman, echipamente de protectie necesare luptei anti-COVID-19, pe care le achizitionase de pe piata,in

- Imediat dupa ce a fost oprit de oamenii legi care i-au cerut documentele, tanarul a inceput sa transmita live pe Facebook. In timp ce unul dintre agenti completa procesul verbal de constatare a contraventiei, tanarul ii reprosa acestuia ca nu poarta masca de protectie si manusi. Citeste si: Cum…

- In timp ce oamenii de rand doneaza pentru spitale, in plina pandemie de coronavirus, politicienii primesc subvenții. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP ) a platit, in luna mai 2020, subventii in valoare totala de aproape 24 de milioane de lei in contul partidelor politice. Cea mai mare subvenție…

- Comunicat de presa Transport de echipamente medicale pentru spitalele din județul Cluj In aceasta dupa-amiaza a aterizat pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, o aeronava Boeing 737-800, operata de

- Un avion al Tarom a adus din China primul transport de materiale medicale de protectie pentru spitalele din judetul Cluj. Este vorba de peste 1,4 de echipamente de protectie pentru spitalele locale printre care...