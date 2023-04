Stiri pe aceeasi tema

- Partea ucraineana a dat un acord parțial pentru inceperea masuratorilor pe brațul Chilia (partea ucraineana), incepand de maine, 17 martie, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, intr-un comunicat PSD. Acordul privește sectorul cuprins intre km 22 și km 116 pe acest braț al Dunarii, iar…

- Hellenic Train, compania privata care opereaza caile ferate in Grecia, a anuntat ca va despagubi fiecare familie a celor 57 de pasageri decedati in accidentul de tren din 28 februarie cu o „plata in avans” de 42.000 de euro, transmite joi EFE. Pasagerii raniti vor primi despagubiri intre 5.000 si 10.000…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca trei nave ale Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati asteapta acceptul pentru a face masuratori pe Canalul Bastroe. Navele sunt dotate cu echipamente pentru masurarea adancimii canalelor navigabile. „Noi suntem pregatiti! Trei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri intr-o conferinta de presa ca are informații de la structurile din teritoriu ca Ucraina face lucrari de dragare (curațare) a canalului Bastroe, acest lucru putand avea impact asupra mediului si Deltei Dunarii, iar Ministerul Afacerilor…

- Sorin Grindeanu a schimbat, luni, conducerea Metrorex și a anunșat ca va schimba șefia tuturor marilor companii din subordine – CNAIR, CNIR și CFR. Ministrul Transporturilor menționeaza ca selecția a fost organizata de o firma specializata in domeniu. ”Metrorex are, de astazi, un Consiliu de Administratie…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a fost masurat in sondaje de catre PSD pentru alegerile prezidențiale din 2024, dar acum nu mai este pe aceasta lista. Vicepremierul Grindeanu a declarat, in emisiunea Decisiv de la…

- Sorin Grindeanu a fost audiat, marți, ca martor, in dosarul de corupție al directorului CFR S.A, Ion Alexandru Simu, conform informațiilor oficiale furnizate de ministerul Transporturilor. Directorul general interimar al Companiei Naționale de Cai Ferate (CNCF) CFR SA, ion Alexandru Simu, este acuzat…