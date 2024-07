Achiziții de carte la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Biblioteca publica joaca un rol foarte important in comunitatile deservite, fiind principalul mijloc prin care se ofera servicii de informare si documentare, contribuind astfel la dezvoltarea personala a utilizatorilor, prin educatia formala, prin educatia pe tot parcursul vietii, prin activitati de petrecere a timpului liber sau prin acces la o gama larga de informatii. De aceea este vital ca biblioteca publica sa aiba o politica coerenta de innoire și diversificare a fondului de carte, in deplin acord cu nevoile comunitații. Acestea sunt și obiectivele care stau la baza achiziției de carte la… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

