- Spania a inregistrat a patra zi consecutiva in care numarul deceselor a coborat sub 100. A fost prelungita starea de urgenta cu interzicerea deplasarilor intre provincii, iar purtarea mastii inclusiv pe strada este de astazi obligatorie. Aproape 40% din cei 95 de morti au fost raportati de Barcelona.…

- Continua haosul legislativ privind masurile din stare de urgența. Masca de protectie devine obligatorie, insa in hotararea luata joi noapte de autoritati nu sunt prevazute si amenzi. Sanctiunile apar doar in legea starii de alerta, ce va intra luni in vigoare, conform Mediafax.Citește și: Pe…

- Dupa atatea sudalmi și jigniri de la guwerner, dupa atatea dovezi de incompetența, fals, incoerența și corupție comise de guwerner, partidul de opoziție numit pe ne-merit social-democrat anunța deja ca va vota legea privind starea de alerta. Hai sa va spun cate ceva despre proiectul acestei legi. Țara…

- „Daca avem destui importatori, destui producatori, concurența dintre ei va ține prețurile la un nivel rezonabil. De asta ii spune economie de piața, piața stabilește, nu putem spune noi exact prețul corect. Dar daca sunt condițiile bune, daca avem destui ofertanți, prețul acela care rezulta va fi prețul…

- Reunit astazi in mediul online, Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal (FRH) a decis ca sezonul 2019-2020 se va incheia pe teren, chiar daca meciurile se vor disputa cu tribunele goale. Dupa varianta de disputare a meciurilor ramase propusa de federație zilele precedente, 20 din…

- COVID-19. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a facut azi o noua serie de declarații. Acesta a anunat ca romanii vor fi obligați sa poarte masca dupa data de 15 mai pentru o perioada nedeterminata, dar și ca starea de urgența NU va fi prelungita inca o data. Iohannis și-a facut apariția la declarații…

Noua ordonanta militara, va prelungi starea de urgența in Romania pana in 15 mai, in plus, va fi menținuta recomandarea autoritaților pentru populație de purtare a maștilor de protecție, inclusiv...