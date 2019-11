Stiri pe aceeasi tema

- ​Platforma Scribd, folosita în România mai ales pentru a încorpora documente pe diferite site-uri, în special în presa, a obținut, luni, o finanțare de 58 de milioane de dolari de la un fond de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Procesatorul de plați online PayPal a ajuns miercuri la un acord pentru a achiziționa o platforma online de cumparaturi și recompense pentru consumatori, cu suma de aproximativ 4 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Gigantul sud-coreean Samsung anunta o investitie de 11 miliarde de dolari in facilitati de productie si in cercetare pana in 2025, prin divizia Samsung Display, potrivit unui anunt al presedintiei din Coreea de Sud. Samsung Display, o divizie a Samsung Electronics si un furnizor al Apple, va cheltui…

- Grupul ungar MOL negociaza cu grupul american Chevron preluarea participatiei detinuta de acesta la o exploatare uriata de petrol din Azerbaidjan, pentru peste 2 miliarde de dolari, au declarat trei surse bancare si din industrie implicate in discutii, transmite Reuters.

- ​Proprietarii care au închiriat locuințe în regim hotelier pe platforma online Airbnb au câștigat peste 80 de miliarde de dolari, susține startup-ul american, care a anunțat joi ca vrea sa se listeze la bursa în 2020. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Gigantul chinez de comerț online Alibaba, un rival internațional al americanilor de la Amazon, cumpara o alta platforma e-commerce din China, pentru apoximativ 2 miliarde de dolari, conform unui anunț publicat vineri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Magnatul hotelier Barron Hilton, bunicul lui Paris Hilton, a lasat familiei mai nimic din uriasa sa avere de 3 miliarde de dolari. El a murit la varsta de 91 de ani in urma cu 5 zile, potrivit click.ro. Bunicul lui Paris Hilton, Barron Hilton, care a condus imperiul hotelier Hilton pe parcursul a trei…

- Gigantul american Apple va deschide astazi, 17 septembrie, o actiune in justitie impotriva Comisiei Europene, cu scopul de a contesta taxele retroactive in valoare de 13 miliarde de dolari stabilite in Irlanda, intr-un caz de referinta