- Cunoscuta avocata Laura Vicol deschide lista candidaților la Camera Deputaților a PSD Dolj. Vicol a fost acuzata in trecut de DNA de mai multe infracțiuni, dar declarata nevinovata de Inalta Curte de Casație și Justiție. Intr-un județ prin tradiție „roșu”, Vicol are ca și asigurat mandatul de parlamentar.…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, Dumitru Coarna, va deschide lista PSD Calarași pentru Camera Deputaților.Dumitru Coarna a confirmat, pentru Bugetul.ro, acest aspect, cu mențiunea ca marți o sa fie validata candidatura sa, potrivit bugetul.ro.…

- Emanuel Ungureanu, ales deputat in Cluj, va candida pe listele USR PLUS Buzau, dupa ce nu a mai prins un loc eligibil pe lista filialei clujene pentru alegerile parlamentare din decembrie. Aflat in aceeași situație, senatorul Mihai Goțiu acuza lipsa unei dezbateri interne. Ingrijorare maxima! ARAFAT…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode va deschide lista PNL pentru Camera Deputatilor, la Salaj, a decis vineri Colegiul Director Judetean al organizatiei, iar pe urmatoarele locuri sunt Vasile Bulgarean, Angela Lipo, Traian Iepure, Robert Deak si Cristian Pop. La Senat lista este deschisa de Bogdan…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, a fost desemnat sa deschida lista de candidati ai PNL Bistrita-Nasaud pentru Camera Deputatilor, in urma votului dat miercuri seara de membrii Comitetului Director Judetean. Lista este continuata cu secretarul de stat in Ministerul…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, va deschide lista candidaților PSD in București, la alegerile pentru Camera Deputaților, spun surse politice citate de Republica.ro. Contactat telefonic, Alexandru Rafila nu a dorit sa confirme, dar nici nu a infirmat informația.La alegerile…

- Liderul USR, Dan Barna, candideaza pentru un nou mandat de deputat la Sibiu, fiind primul pe lista USR-PLUS pentru Camera Deputaților. Decizia a fost luata de membrii USR-PLUS din Sibiu care și-au desemnat candidații, sambata. La Senat, lista candidaților este deschisa de Claudiu Mureșan. Alegerile…

