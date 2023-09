Ministerul Apararii Naționale a cerut Parlamentului aprobarea pentru o achiziție militara record, estimata la 6,5 miliarde dolari, pentru avioane multirol F-35 ce urmeaza a fi cumparate de la Statele Unite ale Americii, in cadrul programului Foreign Military Sales al Pentagonului. Achiziția va fi inițiata in 2023 și include 32 de avioane F-35, motoare, suport logistic […] The post Achiziție record a Armatei: 6,5 miliarde dolari pentru 32 de avioane de lupta F-35 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .