Achizitie noua la Primaria Gradina: Primarul Gabriela Iacobici - In caz de incendiu, trebuie sa fim pregatiti“ (galerie foto)

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea Statia Babadag au fost solicitati astazi sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o magazie a unei gospodarii din localitatea Baia.Potrivit ISU Delta se intervine la fata locului…

- F. T. De la inceputul lunii iulie și pana ieri, angajații de la ISU Prahova au derulat o serie de actiuni de verificare, de indrumare si control pe linia respectarii masurilor de aparare si stingere a incendiilor la obiective cu domeniul de activitate turism din orașul Sinaia. In acest context au fost…

- Unul dintre cele mai importante puncte de atractie de pe litoralul romanesc, parcul Aqua Magic, a fost vizitat de copii din comuna Gradina. Unul dintre cele mai interesante locuri pentru distractie in timpul verii din municipiul Constanta a devenit gazda, timp de o zi, pentru 120 de copii din comuna…

- ”Baieții in ghete” s-au strans azi pe arena ”Știința” intr-o formula cu destule noutați. Pe langa șapte dintre cei opt transferați deja in aceasta vara, ASU Politehnica a mai avut alte șapte nume noi la reunire. Cei din urma trebuie sa-l impresioneze pe noul ”principal” Cosmin Petruescu in urmatoarele…

- F.T. In cursul saptamanii trecute, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” Prahova a derulat 19 actiuni de control pe linia respectarii masurilor de aparare si stingere a incendiilor, la ocoale silvice și operatori economici de profil. In urma…

- 137 de structuri din 54 de unitați de invațamant cu personalitate juridica din Vrancea nu au aviz de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea (ISU). Potrivit unui raport prezentat de locotenent colonel Catalin Draganescu, la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ), legislația…

- Investitie uriasa la Galați, unde statul roman a cheltuit aproape 6 milioane de euro pe o nava noua, pentru acțiuni de salvare si stingere a incendiilor. Remorcherul are dotari de ultima generatie și va putea ajuta navele aflate in pericol.