- Parchetul General a anuntat vineri ca a pus sub urmarire penala alti doi medici si un fost manager de spital, acuzati ca l-au ajutat sau i-au furnizat cardiologului Dan Tesloianu de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi stimulatoare cardiace extrase din cadavre. Potrivit unui comunicat al Parchetului,…

- In referatul prin care procurorii Parchetului General l-au trimis in fata judecatorilor pe cardiologul Dan Tesloianu apar noi detalii despre cum banuiesc procurorii ca si-a operationalizat acesta reteaua prin care a implantat dispozitive intracardiace reutilizate la cel putin 238 de persoane. Chiar…

- Practic, refolosirea acestor dispozitive poate implica riscul de transmitere a unor infecții, explica președintele Colegiului Medicilor, intr-un interviu pentru HotNews.„Este vorba despre sterilizare. Chiar și cea mai buna sterilizare nu poate sa inlature biofilmul. De cațiva ani, noi descoperim aceasta…

- Una dintre intrebarile ramase fara raspuns in urma anchetei procurorilor in cazul stimulatoarelor cardiace reutilizate tine de provenienta dispozitivelor medicale. In ambele comunicate transmise presei, cat si in unele informatii care au aparut pe surse, din ancheta, in presa centrala, se vorbeste despre…

- Procurorii Parchetului General spun ca medicul cardiolog Dan Tesloianu, de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, a creat o rețea inca din 2017, in care diferiți medici ii furnizau stimulatoare cardiace „extrase din cadavre”, pe care el apoi le implanta, contra cost, pacienților. Procurorii il acuza și…

- Unul dintre medicii care a refolosit stimulatoare cardiace de la cadavre a fost retinut, vineri noapte, potrivit stirileprotv.ro. El ar fi refolosit 238 de stimulatoare cardiace. In plus, acestuia i se mai aduc acuzatii de mita, dar si de complicitate la construirea ilegala a unei vile intr-o arie naturala…

