Stiri pe aceeasi tema

- Prebet Aiud SA informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 04.05.2021, Consiliul de Administratie a decis achizitia unui pachet de 5% la ROCA Investments (Platforma ROCA S.A.) concretizata la un pret de 2.100.000 euro. ”Aceasta tranzacție e o…

- “Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, aceasta…

- ​„Unicornul” spaniol Glovo, care opereaza și în România cu aplicația sa de livrari, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, ca a obținut o noua finanțare, de 450 milioane de euro (530 milioane USD), de la o serie de investitori. Citește mai departe…

- In 2018, Porsche cumpara 10% din Rimac fara ca suma investita sa fie dezvaluita. Un an mai tarziu, pachetul de acțiuni a crescut la 15.5%, pentru ca nemții sa anunțe acum o noua investiție in cadrul companiei croate. Producatorul de hypercar-uri electrice a primit o injecție de capital de 70 de milioane…

- Un antreprenor român a lansat un serviciu care digitalizeaza industria transporturilor de marfuri și aduce într-un singur loc toti transportatorii de marfuri împreuna cu clientii, dupa investiții de circa 60.000 de euro.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- Bittnet Systems (BNET) a anuntat ca a finalizat negocierile pentru achizitia a 23% din capitalul social al The E-Learning Company SA (ELC), valoarea totala estimata a tranzactiei fiind estimata la 1,75 milioane lei. "Bittnet Systems informeaza investitorii despre finalizarea cu succes a negocierilor…

- ​Startup-urile IT europene vor putea obține noi finanțari de capital de risc de 3-5 milioane de euro, printr-un fond de investiții lansat, zilele trecute, de antreprenori și investitori cu experiența în proiecte ca MariaDB și MySQL, cu susținetea Uniunii Europene. Citește mai departe și…

- Startup-ul românesc Tailent, care dezvolta soluțiile de Robotic Process Automation (RPA), la fel ca unicornul UiPath, se extinde în America Centrala și de Sud printr-un parteneriat cu firma IT Serviceaide.Citește continuarea pe StartupCafe.ro