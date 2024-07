Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Premier Energy anunța finalizarea cu succes a achiziției parcului eolian operațional „Mihai Viteazu” (80 MW), facilitata de un credit sindicalizat in valoare de 61 milioane de euro acordat de Vista Bank...

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru, prin Premier Renewable Invest Co SRL, intentioneaza sa preia Eolica Dobrogea One SA.Premier Energy PLC, Cipru, este o societate de tip holding, activa, in principal, in domeniul producerii, comercializarii si furnizarii…

- Astazi, in cursul dimineții, circulația pe calea ferata București – Constanța a fost din nou oprita din cauza unui camp in flacari. Astazi circulația trenurilor pe calea ferata București – Constanța a fost din nou blocata de flacari. Un incendiu de vegetație izbucnit intre localitațile Palas și Valu…

- Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a finalizat Sondajul pentru 2024, in randul bancilor centrale, care arata un mare apetit al acestora pentu acumularea a noi rezerve de aur. Bancile centrale au fost cumparatori semnificativi de aur in ultimii ani, pe fondul incertitudinii economice și geopolitice,…

- Asociațiile din sectorul energiei regenerabile solicita autoritaților asigurarea unui cadru legislativ predictibil, care sa permita accesul echitabil pe piața al tuturor proiectelor de producere a energiei electrice, informeaza Rador Radio Romania.

- CT BUS anunța ca, vineri, autobuzele liniilor 42, 44, 48, 51, 51B și 101 vor circula deviat. – Pe sensul catre Portul Tomis:Linia 42: bd. Tomis – str. Traian – str. Termele Romane – Pe sensul catre Poarta 1:Liniile 44, 51 si 51B : str. IG Duca – bd Ferdinand – str. Mihai Viteazu – […] Articolul Traseu…

- In zona centrala a Sectorul 1, condus inca de primarița USR, Clotilde Armand, mai exact la cațiva pași de Biserica Cașin, se „toaleteaza” copacii, la comanda, noaptea, pe ploaie, ca hoții. Pe data de 25 aprilie 2024, la numarul 12, de pe strada Alexandru Constantinescu din Sectorul 1, s-a petrecut un…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri, la Constanța, schimbari semnificative in procesul de achiziție a corvetelor pentru forțele navale romane. Potrivit declarațiilor sale, o mare parte din inzestrarea Ministerului Apararii se va realiza pe teritoriul și in industria romaneasca, integrand un…