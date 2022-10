Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de construcții pentru obiectivul „Modernizare strazi Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fantana de Aur, Sticlalilor”. Valoarea totala estimata este de 10.216.020,40 de lei. Strazile Aurel Vlaicu,…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția de servicii de elaborare documentații tehnico economice privind creșterea eficienței energetice a cladirilor spitalului municipal Blaj. Valoarea totala estimata a contractului este de…

- Spitalul Municipal Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea de echipamente de protecție, 3 loturi, in vederea creșterii capacitații de gestionare a crizei COVID-19. Valoarea totala estimata a contractului este de 2.485.426,20 de lei, fara TVA.…

- Spitalul Orașenesc Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizarea de dotari pentru cladirea Maternitate si Pediatrie. Valoarea totala estimata a contractului este de 89.230 de lei, fara TVA. Spitalul Orașenesc Cugir intenționeaza sa achiziționeze echipamente…

- Data fiind creșterea prețurilor la gazele naturale in anul 2022, precum și previziunile aferente volumelor de gaze disponibile pentru tranzacționare pe piețele bursiere, exista posibilitatea ca in perioada de iarna (ianuarie-martie 2023) produsele standardizate pe termen scurt disponibile pe platformele…

- Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizarea de echipamente de protecție in cadrul proiectului „Consolidarea capacitații unitaților de invațamant din municipiul Blaj in vederea gestionarii crizei Covid”. Valoarea totala estimata…

- Primaria Municipiului Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea de autobuze electrice pentru transportul urban și stații de incarcare cu montare și punere in funcțiune, in cadrul proiectului „Transport public ecologic in Municipiul Aiud”. Valoarea…

- Primaria Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea unor lucrari pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Gradiniței cu Program Prelungit Nr. 2, Aiud”. Valoarea totala a investiției este de 3.177.064,69 de lei. Prin Proiectul…