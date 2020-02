Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a felicitat duminica statul Kansas pentru victoria echipei Kansas City Chiefs in Super Bowl, finala ligii profesioniste de fotbal american NFL, insa orasul se afla in realitate in statul Missouri, transmite AFP, conform agerpres.ro. Contul oficial de Twitter al…

- Presedintele american Donald Trump a felicitat duminica statul Kansas pentru victoria echipei Kansas City Chiefs in Super Bowl, finala ligii profesioniste de fotbal american NFL, insa orasul se afla in realitate in statul Missouri, transmite AFP. Contul oficial de Twitter al liderului…

- Casa Alba isi continua planurile privind discursul presedintelui Donald Trump despre starea Uniunii, pe 4 februarie, si nu ii va solicita o amanare presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, au declarat doi oficiali ai presedintiei SUA grupului media McClatchy, preluat joi de dpa. …

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, marti seara, de la Forumul Economic Davos (Elvetia), acuzatiile care i se aduc in procedura demiterii, in contextul inceperii procesului in Senat, anunța MEDIAFAX."Cititi stenogramele!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba…

- Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, va ajunge la Timisoara, la finalul acestei saptamani, pentru a participa la dezvelirea unei placi din bronz, trimisa de presedintele Donald Trump, in memoria eroilor Revolutiei.Citește și: SURSE Apar complicații…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite si Marea Britanie sunt libere sa incheie o intelegere comerciala dupa ce aceasta va iesi din Uniunea Europeana. "Aceasta intelegere are potentialul sa fie mult mai mare decat orice intelegere am fi facut cu UE", a transmis liderul…

- "Acest lucru inseamna ca deosebit de importantul si rar folositul act de Destituire va fi folosit in mod obisnuit pentru a ataca viitori presedinti. Nu asta au avut in vedere Parintii nostri Fondatori", a transmis Trump pe Twitter."Vom castiga", a subliniat liderul de la Casa Alba. "Daca…