Achitat de instanță, un procuror a fost exclus din magistratură, disciplinar, de CSM. Ce le-a făcut unor polițiști Un procuror din Slobozia, care a emis o ordonanța prin care a amendat doi polițiști cu 5.000 lei, pentru ca cei doi l-ar fi oprit și amendat pe el in trafic, avand ITP expirat, a fost exclus din magistratura, miercuri, de Secția de procurori a CSM. Dosarul in care procurorul a fost acuzat de abuz, […] The post Achitat de instanța, un procuror a fost exclus din magistratura, disciplinar, de CSM. Ce le-a facut unor polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

