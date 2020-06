Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau vine cu un nou proiect pentru copiii de virsta școlara, in contextul in care, in aceasta vara, taberele de odihna nu vor activa. Astfel, Directia generala educație, tineret și sport vine cu o oferta, incepind cu 1 iunie, a.c., prin organizarea taberelor de vara cu activitați…

- Primaria municipiului Chișinau este dispusa sa discute cu agenții economici din capitala care activeaza in segmentul HoReCa oferta lansata anterior privind funcționarea alternativa a acestora. Acest lucru a fost declarat de catre Primarul General al capitalei Ion Ceban in cadrul unei emisiuni pe postul…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca platforma online „e-gradinita.md", prin intermediul careia parinții iși inscriu copiii la gadinița, este funcționala, procesul respectiv fiind unul continuu. Totodata, in prezent, administrația publica locala este in proces de evaluare a platformelor de inscriere…

- Timp de trei zile, incepand de astazi, activitatea transportului public din municipiul Chișinau este sistata, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Decizia a fost luata in in scopul prevenirii raspandirii infecției COVID-19 in randul locuitorilor municipiului Chișinau.

- Primaria municipiului Chișinau, in comun cu citeva rețele de supermarketuri din capitala dau startul unei campanii sociale cu ocazia Sarbatorilor de Paști. Autoritațile municipale indeamna cetațenii sa se alature inițiativei, cumparind produse alimentare neperisabile: crupe și paste; boboase (fasole,…

- Pe trotuarele de pe arterele cu flux major de transport public din sectorul Centru al capitalei vor fi instalați piloni de protecție, in cadrul unor acțiuni de amenajare și sistematizare a locurilor de parcare. In acest sens, Primaria municipiului Chișinau vine cu precizari referitor la masurile privind…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca actualmente este in elaborare documentația urbanistica pentru 2 proiecte de profil, inclusiv Planul Urbanistic Zonal Centru și PUZ-ul cartierului Malina Mica. Administrația publica locala Chișinau urmeaza sa elaboreze respectivele PUZ-uri, in conformitate…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca incepand de luni, 16 martie, cadrele didactice din municipiul Chișinau nu vor merge in instituțiile de invațamant, dar vor munci la domiciliu.