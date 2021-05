“Achilleas Kanaris, CEO Vodafone Albania, a fost desemnat CEO al Vodafone Romania, incepand cu 1 iulie 2021, si ii va raporta lui Serpil Timuray, CEO Europe Cluster. Acesta o va inlocui pe Murielle Lorilloux, care isi incheie mandatul de patru ani in Romania, urmand sa preia functia de Vodafone Business Unit Director pentru Europa, Turcia si Egipt”, a informat grupul. Murielle Lorilloux s-a alaturat Vodafone Romania in septembrie 2017. Achilleas Kanaris s-a alaturat Vodafone in 2009 si a avut o serie de roluri in zona comerciala in Grecia, inclusiv pozitia de Consumer Business Director. In acest…