Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Toader, cel mai bun atlet din Romania in proba de aruncare a greutații, nici nu concepe ca peste o luna și jumatate sa nu fie la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Il mai despart doar 27 de centimetri de baremul olimpic. Sportivul a revenit cu medalia de aur, de la Cupa Europei de la Split, unul dintre…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca ”economia o fac oamenii” iar rolul statului este doar de a se asigura ca exista niste reguli pe care le respecta toata lumea. Citu afirma ca exista o problema in Romania, pentru ca cei care incearca sa faca afaceri si nu reusesc sunt stigmatizati,…

- Roxen, reprezentanta Romanie la Eurovision 2021, a ratat calificarea in marea finala de sambata a concursului de muzica. Cea de-a 65-a editie a concursului Eurovision Song Contest a inceput marți seara in Olanda, la Rotterdam, cu o prima semifinala, care s-a desfașurat intr-un format restrans, de pandemie.

- In urma cu o luna, Guvernul Romaniei a adoptat hotararea pricind stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, anunțand ca, incepand de la sfarștirul acestei veri, romanii vor putea solicita carte de identitate electronica. Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian…

- Ce inseamna „o Romanie normala”?Testarea non-invaziva a elevilor nu este posibila la noi in țara, pentru ca in Romania, testele non-invazive nu sunt in metodologia INSP, in timp ce ele sunt folosite cam peste tot in lume The post Ce inseamna „o Romanie normala”?Testarea non-invaziva a elevilor nu este…

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai considera ca sprijinirea IMM-urilor și a mediului de afaceri din Romania este un eșec absolut al guvernarii PNL-USRPLUS-UDMR. Mirela Adomnicai a spus ca antreprenorii romani au ajuns la limita rabdarii, iar actualul guvern de dreapta nu reușește nici ...

- Muzeul Barberini din orasul german Potsdam s-a redeschis cu o expozitie axata pe Rembrandt, in urma unei pauze indelungate din cauza masurilor de carantina din tara, informeaza DPA. "Suntem foarte incantati sa putem prezenta aceasta expozitie spectaculoasa vizitatorilor nostri dupa ce am fost…

- Beans&Dots Specialty Coffee Shop a implementat in premiera modul de plata oferit de Netopia Payments, dandu-le astfel clienților sai posibilitatea de a plati cu Bitcoin sau eGold produsele achiziționate din magazinul virtual beansanddots.ro Disponibilitatea acestei tehnologii de ultima ora completeaza…