Aceștia sunt singurii șoferi care pot obține o reducere a prețului polițelor RCA Prețurile polițelor RCA continua sa fie ridicate, in ciuda faptului ca tarifele sunt plafonate. Atat șoferii, cat și brokerii exprima nemulțumiri in legatura cu aceasta situație. Singurii care pot obține o reducere a prețului sunt cei considerați cu un risc ridicat. Procesul de calcul al tarifelor RCA pentru șoferii cu risc ridicat consta in primirea […] The post Aceștia sunt singurii șoferi care pot obține o reducere a prețului polițelor RCA appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

