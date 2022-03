Aceștia sunt OLIGARHII: miliardarii ruși ale căror avioane, iahturi și conace sunt acum confiscate Protejati ai KGB, mari iubitori de arta si investitori cheie in foarte multe companii de calibru international. Asa pot fi caracterizati cei mai mari oligarhi rusi supusi sanctiunilor de blocare totala a bunurilor detinute in strainatate. Topul a fost realizat recent de una dintre cele mai mari publicatii internationale, care a inclus in lista si avioanele, iahturile si conacele detinute de acestia. Casa Alba a anuntat deja ca va extinde lista oligarhilor rusi supusi sanctiunilor de blocare totala – cel mai inalt nivel de restrictii – pe masura ce intensifica pedeapsa impotriva Rusiei pentru invazia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

