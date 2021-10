Aceștia sunt miniștrii cu care va merge USR în Parlament. Comitetul Politic a validat lista cabinetului Cioloș și programul de guvernare Comitetul Politic al USR a validat, duminica seara, lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare. Propuse de Biroul Național, deciziile validate duminica seara vor fi depuse luni in Parlament de premierul desemnat Dacian Cioloș. „USR este singurul partid care și-a asumat responsabilitatea guvernarii și a venit cu plan concret de soluții și masuri pentru combaterea pandemiei, rezolvarea crizei prețurilor și pentru punerea in aplicare a reformelor din PNRR. In plin val patru al pandemiei de COVID-19, Romania are nevoie urgenta de un guvern cu puteri depline și acesta a fost obiectivul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea USR a validat duminicA dupa-amiaza lista Guvernului si programul de guvernare LISTA MINISTRILOR CABINETULUI CIOLOS Prim ministru – Dacian Ciolos Ministerul Finantelor – Dragos Pislaru Ministerul Afacerilor Interne – Alin Stoica Ministerul Afacerilor Externe – Dan Barna Ministerul Agriculturii…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos este asteptat sa depuna luni, la Parlament, programul de guvernare si lista Cabinetului, scrie Agerpres. Duminica, Biroul National al USR si, ulterior, Comitetul Politic al partidului au aprobat lista membrilor Guvernului, propusi de Dacian Ciolos, si programul de guvernare.Citește…

- Biroul Național al USR a agreat, duminica, lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului. Biroul Național al USR a agreat, duminica, lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre…

- Biroul National al USR a finalizat, duminica, 17 octombrie, lista de ministri si programul de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului. Intrunirea are loc duminica seara, de la ora 18:00. Lista de ministri si programul de guvernare vor fi depuse luni in Parlament…

- Lista miniștrilor din cabinetul Cioloș și programul de guvernare, prezentate de catre USR Lista miniștrilor din cabinetul Cioloș și programul de guvernare, prezentate de catre USR Duminica, Biroul Național al UST a agreat lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse…

- Biroul National al USR a agreat, duminica, lista de ministri si forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare în Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminica seara.Lista de miniștri și programul de guvernare, validate de Comitetul Politic, vor fi depuse…

- Biroul Național al USR a aprobat duminica lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminica seara, de la ora 18:00, potrivit unui comunicat al partidului. Propunerea USR de program de guvernare poate…

- Premierul Florin Citu a decis, vineri, constituirea Comitetului interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului national de redresare si rezilienta, organism interministerial cu rol consultativ, fara personalitate juridica, a carui conducere va fi asigurata de prim-ministru…