- Un accident rutier a avut loc, vineri noaptea, in localitatea Buftea din judetul Ilfov, fiind implicate doua masini. In urma impactului, un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane, intre care un minor de 10 ani, fiind ranite, potrivit ISU. Soferul masinii in care erau copiii ar fi condus baut,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) a fost sesizat privind decesul unui copil de trei ani in urma unui stop cardiac, existand suspiciunea unei intoxicatii cu o substanta necunoscuta, si a dispus efectuarea unei autopsii medico-legale, precum si a unei expertize toxicologice, informeaza,…

- Inca o imagine care atesta nedreptatea din aceasta lume in care traim... Fotografia dureroasa circula, de cateva zile, pe internet. Rasismul, in prim-plan. O fetita de culoare este tratata umilitor de ceilalti colegi.

- Un grav accident rutier avut loc luni la pranz, pe DN2 E85, in Costesti. Potrivit Politiei, evenimentul s-a produs ca urmare a faptului ca nu a fost pastrata distanta in mers de catre soferul unui autoturism, care a lovit in spate o autoutilitara ce efectua un viraj.

- O femeie sesizeaza prin intermediul redacției Primaria municipiului Sebeș, pentru urgentarea lucrarilor de ingradire a lacului de langa biserica, astfel incat sa se asigure ca nu exista incidente. ”Vreau sa fac o sesizare cu privire la indiferenta primariei fața de siguranța copiilor care se joaca la…

- Un accident grav produs luni la orele pranzului s-a soldat cu ranirea a trei persoane, doua femei si un copil. Evenimentul rutier s-a produs pe DJ 203 K, in zona localitatii Bajani, comuna Vadu Pasii. O femeie insarcinata care se deplasa cu masina spre Buzau a smucit volanul speriata de un autoturism…

- Tragedie intr-o localitate din județul Sibiu. Un baiețel de doar 6 ani, care fusese dat disparut de parinți, a fost gasit inecat in albia unui rau din apropierea casei. Se pare ca micuțul a alergat dupa un balon și a alunecat in apa.

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…