- De doi ani si jumatate, salariatii din sectorul constructiilor nu sunt obligati sa contribuie cu 3,75% din venitul brut lunar la pensia privata Pilon II, ceea ce inseamna ca la batranete se bazeaza doar pe pensia publica si, in cel mai bun caz, si pe cea facultativa (Pilon III).Aproximativ 430.000 de…

- Darul otravit al unei facilitati fiscale: de doi ani si jumatate, sute de mii de angajati din constructii nu platesc contributia de 3,75% la Pilonul II de pensii. Angajatii din constructii au acum salarii mai mari, dar vor avea pensii mai mici. De doi ani si jumatate, salariatii din sectorul…

- O mana de oameni care locuiesc in Chilia Veche, la marginea Deltei Dunarii, se lupta de doi ani cu autoritatile judetene care nu reabiliteaza singurul drum care leaga satul lor de restul lumii.

- Sistemul public de pensii, cel de salarizare si cel de asistenta sociala sunt trei sisteme pentru care se poate spune, la 30 de ani de la Revolutie, ca statul a facut prea putin, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem la 30 de ani de la Revolutie si, daca te uiti la cel putin 3…

- Scutirile de taxe pentru angajații din construcții vor diparea! E scris in PNRR. Guvernul și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, ca in anii urmatori, pana in 2025 va implementa o reforma prin care vor fi reduse “stimulentele fiscale excesive”, printre care și cele acordate in…

- COMUNICAT DE PRESA Inceput de dezastru: angajații DGASPC Prahova nu și-au primit salariile! Referitor la ședința de astazi, 6 mai 2021, a Consiliului Județean Prahova, grupul de consilieri județeni PSD-PPU(sl) face urmatoarele precizari: Este inadmisibil, ca la numai doua saptamani de la aprobarea…