Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai adaugat o situatie in care elevii vor face scoala online. Astfel, profesorii care au simptome de COVID se adauga celor patru variante in care elevii urmeaza cursurile online. Sorin Cimpeanu a anunțat ca exista cinci situatii in care elevii vor continua sa faca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca decizia de deschidere sau inchidere a școlilor nu va fi luata și nu a fost luata de Ministerul Educației. Decizia se ia dand prioritate starii de sanatate, iar competențele sunt ale Ministerului Sanatații. Sorin Cimpeanu a detaliat duminica seara la Digi24…

- Dupa redeschiderea școlilor, unii elevi vor continua sa invețe online. Care sunt aceștia. Ministrul Educației a anunțat care sunt categoriile de elevi care vor putea continua cursurile online, chiar și cand se va reveni la prezența fizica in bancile școlilor, dupa relaxarea restricțiilor sanitare. Sorin…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a spus duminica seara, la Digi24, ca in data de 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021, se implinesc trei luni de cand elevii fac exclusiv școala online, iar Ministerul Educației, dar și marea majoritate a parinților iși doresc „revenirea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca, in cazul elevilor si profesorilor cu vulnerabilitati medicale, trebuie asigurata predarea online, in actele normative care vor fi emise urmand sa fie reglementata si situatia copiiilor care locuiesc cu persoane cu boli cronice. Intrebat de ce nu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la Parlament, ca profesorii cu „vulnerabilitati certificate medical” vor putea preda online, transmite Agerpres . „Cu totii ne dorim revenirea la normalitate. Normalitate inseamna scoala cu prezenta fizica, chiar daca vom adauga componente de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, miercuri, ca elevii și profesorii care au vulnerabilitati pot invata, respectiv preda online, dar trebuie sa aiba un certificat medical. „In primul rand, cu totii ne dorim revenirea la normalitate. Normalitate inseamna scoala cu prezenta fizica, componente…

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, anunta ca cele mai recente raportari arata faptul ca sute de mii de elevi nu au avut acces la scoala online, fie pentru ca nu au mijloace informatice, fie din cauza ca nu au conexiune la internet. El anunta ca profesorii vor primi bani pentru a participa…