Acești elevi vor avea bilete de avion GRATUIT. Alte beneficii anunțate de Guvern Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența care prevede condițiile in care elevii vor beneficia de decontarea transportului in alta localitate, precum și in cazul in care locuiesc la internat sau la gazda. Proiectul de OUG prevede: „(1) Elevii din invațamantul preuniversitar acreditat/autorizat, cu varsta de pana la 26 de ani, beneficiaza gratuit de servicii publice de transport local rutier, transport naval, transport cu metroul, precum și transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic (2) Elevilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența care prevede condițiile in care elevii vor beneficia de decontarea transportului in alta localitate, precum și in cazul in care locuiesc la internat sau la gazda. Proiectul de OUG prevede: „(1) Elevii din invațamantul…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența care prevede condițiile in care elevii vor beneficia de decontarea transportului in alta localitate, precum și in cazul in care locuiesc la internat sau la gazda. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordonanța de Urgența privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, fara nicio consultare prealabila cu patronatele din transporturi. Tarifele impuse de minister, ce ar urma sa fie aplicate de catre…

- Consiliul National al Elevilor atentioneaza Foto: Agerpres. Consiliul National al Elevilor sustine ca Ministerul Educatiei a aprobat structura anului scolar 2021 - 2022 fara a supune dezbaterii publice un astfel de proiect si fara a tine cont, în esenta, de opiniile reprezentantilor societatii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a declarat multumit de bugetul alocat in 2021 domeniului pe care il gestioneaza, mentionand ca suma este cu circa 3 miliarde de lei mai mare decat cea de anul trecut. „Anul trecut, erau Ministerul Educatiei si Cercetarii si bugetul ministerului era impreuna, educatie…

- Elevii se vor intoarce ,luni 8 februarie, in scoli dupa cele trei scenarii anunțate deja de catre autoritați. Profesorii vor urma sa faca triaj observațional pe intreaga durata a activitaților școlare. In cazul in care un școlar sau un preșcolar prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2 in timpul…

- Consiliul Național al Elevilor cere oficial Ministerului Educației sa descentralizeze decizia privind deschiderea școlilor, in funcție de rata incidenței de COVID-19 la nivel local. Solicitarea vine in contextul in care noul Guvern nu a anunțat clar nici pana acum care este modalitatea in care elevii…