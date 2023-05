Acestea sunt ucrainencele care pot să ucidă un om cu un creion Femeile antrenate pentru a lupta in razboi sunt capabile sa ucida un om doar cu ceea ce se gasește intr-un magazin de papetarie, a declarat șefa acestor luptatoare. Olena Bilețka era insarcinata in cinci luni cand Rusia a invadat Ucraina, in februarie anul trecut. Dar nu a fost surprinsa – de cațiva ani se pregatea pentru acest moment. In timp ce trupele inamice se indreptau spre Kiev, primul ei gand a fost: „Sunt gata sa omor niște ruși”. In acea dimineața, Olena iși facea cafeaua și iși pregatea planul de razboi: avea sa creeze un chat ca sa-și activeze legiunile de femei din toata Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Simionca (PMP) face schema Guvernului: Cate un secretar de stat per minister si maximum 15 ministereGuvernul ar trebui sa aiba 15 portofolii, cu un singur vicepremier care sa fie și ministru si cu cate un singur secretar de stat pentru fiecare minister in parte, afirma secretarul general al…

- Un incendiu major a izbucnit miercuri dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea unui pod crucial care leaga Rusia continentala de Crimeea, a declarat un oficial rus, la cateva zile dupa ce Moscova a acuzat Ucraina pentru un atac care a incendiat un depozit de petrol din Sevastopol, informeaza…

- In cea de-a 431-a zi de razboi, un bombardament nocturn al rușilor in regiunea Dnipropetrovsk a avariat mai multe locuințe din orașul Nikopol. De asemenea, rușii au bombardat in zori orașele Herson și Kupiansk. In replica, ucrainenii au atacat cu rachete un sat din Rusia, soldat cu cel puțin doua persoane…

- O echipa de luptatori ucraineni a efectuat un exercițiu militar intr-o padure din apropierea Kievului, cu scopul de a distruge trupele ruse. Aceasta acțiune face parte din pregatirile de contraofensiva de primavara, care este așteptata cu interes de toți cei implicați, inclusiv Rusia. STIRIPESURSE.RO…

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Intr-o țara aflata in plin razboi, ucrainencele refugiate aleg sa se intoarca pentru a deveni mamici. Din varii motive, inclusiv anumite credințe complet eronate și dezinformare, femeile iși risca atat propria viața, cat și pe a bebelușilor lor, pentru a da naștere la ele acasa. La șase luni dupa…