Acestea sunt serviciile medicale pe care statul le decontează începând de azi Lista tratamentelor disponibile pentru asigurați va fi extinsa de luna viitoare, in baza noului Contract-cadru al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Serviciile de medicina primara vor fi extinse de la 1 iulie. In lista noilor servicii medicale stomatologice au fost introduse un detartraj cu ultrasunete și periaj profesional pe an de persoana asigurata și posibilitatea efectuarii tomografiilor dentare. Pentru accesarea acestor servicii este necesar ca un cabinet stomatologic sa aiba incheiat un contract cu CNAS, la valoarea stabilita de aceasta, respectiv 6.000 de lei pe luna in mediul urban… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

