- Indiferent daca este in varianta clasica sau reinventata – camașa albastra este inca unul dintre acele articole vestimentare care sunt imune la trecerea timpului. Camașa alba are o tradiție indelungata și este acum o baza inevitabila. Dar cea albastra s-a afirmat și ea de-a lungul anilor și și-a stabilit…

- Guvernul Romaniei a decis o noua prelungire a starii de alerta, in contextul pandemiei de coronavirus. In aceasta situație, Patriarhia Romana a decis sa prezinte lista cu restricțiile care se impun in lacașurile de cult. Impartașirea comuna ramane, in continuare, interzisa, in biserici, dupa cum…

- Procurorul general al Bulgariei, Ivan Ghesev, a anuntat vineri la o conferinta de presa la Sofia arestarea in cursul serii de joi a lui Tvetan Pankov, directorul departamentului de combatere a traficului cu stupefiante, acesta fiind surprins cand primea mita. In aceeasi operatiune au fost arestati…

- Un bucureștean de 80 de ani a avut norocul sa fie gasit ieri de catre jandarmii montani și salvamontiști pe muntele Muntinu Mic din Munții Cozia, in viața, dupa 5 ore de stat in ploaie și vant puternic. Un autoturism aflat pe marginea drumului , ploaia torențiala , o doamna singura și in varsta care…

- Cateva țari din Uniunea Europeana au ridicat restricțiile de calatorie, iar autoritațile romane nu mai considera necesara izolarea la domiciliu la intoarcere. Care sunt aceste destinații? Mai multe țari din Uniunea Europeana au ridicat restricțiile de calatorie, iar autoritațile din Romania nu mai considera…

- "Avand in vedere ca situatia in materie de sanatate din anumite tari terte ramane critica, Comisia nu propune in acest stadiu o ridicare generala a restrictiilor de calatorie. Restrictiile ar trebui eliminate pentru tarile selectate de comun acord de statele membre, pe baza unui set de principii…

- Conform unui studiu Veeam la care a participat și Romania. O ora de inactivitate este estimata la aproape 70.000 de dolari Raportul Veeam 2020 Data Protection Trends indica interesul companiilor globale in ceea ce privește transformarea digitala, insa acestea se lovesc de soluții invechite pentru protejarea…

- Un galațean a fugit din izolare sa-și vada soția și a fost dus intr-un centru de carantina. Aici a sarit pe geam și s-a ranit, dupa care a devenit agresiv și a injurat medicii, transmite Mediafax. In cele din urma, barbatul de 45 de ani a ajuns la psihiatrie. Un barbat in varsta de 45 ani din județul…