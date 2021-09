Acestea sunt orașele din România unde se câștigă cel mai bine! Ovidiu și Marius sunt amandoi IT-ști. Primul la Cluj, al doilea la Galați. Deși muncesc amandoi in același domeniu de 12 ani, la final de luna Ovidiu caștiga mai bine. Și asta nu pentru ca lucreaza la firme diferite sau pentru ca au sarcini diferite. Motivul il reprezinta pur și simplu orașul in care lucreaza. In Cluj, nivelul de trai e mai ridicat și automat și salariile sunt mai mari. Cazul lor nu este o excepție. Firmele din București și județele Cluj și Timiș ofera cele mai bune salarii. In aceste zone, salariul mediu, la angajare, pleaca de la 950 de euro și se apropie de 1.400 de euro. Deși… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 40km NE de Ploiești, 69km SE de Brașov, 92km N de București, 121km E de Pitești, 132km V de Braila, 138km V de Galați, 153km S de Bacau, 157km N de Ruse, 178km E de Sibiu, 220km NV de Constanța.

- Secretarul de stat Sorin Ion susține ca eroarea in cazul elevei din București, a carei nota la proba de matematica de la Bac a fost transformata din 1,10 in 8,10 , a fost remediata direct in aplicația informatica. Acesta spune totodata ca elevei i s-a cerut sa-și retraga contestația, procedura care…

- Doua cutremure s-au produs luni dimineața, in zona Vrancea. Primul seism, cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter, a avut loc la ora 03.09, la adancimea de 112 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur de 3 grade s-a produs, vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea.Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 140 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79 km E de Brasov, 90 km NE de Ploiesti, 106 km S de Bacau, 112 km V de Galati, 113 km…

- Cutremur de 4,3 grade, in Romania. Anterior, Institutul Național pentru Fizica Pamantului avansase o magnitudine de 4,4.Potrivit INFP, seismul s-a produs la ora 14:20:24 (ora Romaniei), in ZONA SEISMICA VRANCEA, județul BUZAU, la adancimea de 133 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 3:29, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc la o adancime de 78 de kilometri in apropierea…

- Victoria a fost exclamata de deputatul Ionel Danca, purtator de cuvant al PNL și membru in Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Acesta i-a felicitat pe caștigatorii acestor alegeri: Catalin Canciu la Braila, Alex Șerban la Galați și Septimiu Bourceanu la Constanța.„Alegeri municipale…

- In ultimele 24 de ore, potrivit INSP, au fost raportate 71 de decese, ale unor pacienti infectati cu Sars-cov-2, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bihor, Buzau, Cluj, Dambovita, Galati, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Timis, Vaslui, Vrancea si Municipiul Bucuresti.