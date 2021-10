Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) include companiile One United Properties (ONE) si TTS (Transport Trade Services) in BET, indicele principal al pietei, si BET-TR, indicele care include si dividendele acordate de companiile din BET, conform unui comunicat al Bursei. "Includerea actiunilor ONE si TTS sustine…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins noi recorduri in aprilie si a depasit 120 miliarde lei, dupa o crestere de peste 20% doar in acest an, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. Astfel, capitalizarea companiilor romanesti de pe piata…

- ”De la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, OMV Petrom a parcurs o ampla transformare. Dupa privatizarea companiei in 2004, OMV Petrom a investit semnificativ in modernizarea, diversificarea si extinderea activitatilor companiei. Investitiile in perioada 2005-2020 s-au ridicat la 16 miliarde euro,…

- „Piata de capital din Romania a inregistrat, in general, o dinamica pozitiva, dupa episoadele de volatilitate ridicata din prima jumatate a primului an pandemic, tendinta manifestata si in cazul pietelor de capital din regiune. Desi aparitia vaccinului, urmata de implementarea unor campanii extinse…

- Compania Arctic Stream va debuta, joi, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va invita joi, 29 iulie, la deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare cu ocazia debutului companiei Arctic Stream pe piata AeRO a bursei. Arctic Stream este un integrator…

- Actiunile companiilor din sectorul calatoriilor si cel de retail au urcat miercuri indicele FTSE 100 la un nivel record, in cea mai buna evolutie a acestuia din ultimele cinci luni, in timp ce titlurile companiei Next au avut cel mai mult de castigat, in urma imbunatatirii perspectivei referitoare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis, miercuri, in scadere iar valoarea tranzactiilor era de 29,7 milioane de lei la 45 de minute de la debutul sedintei, arata Agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, a inregistrat o depreciere de 0,03%, in…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) merge in directia buna si isi indeplineste tot mai bine rolul de a asigura finantarea cu capital a companiilor romanesti, a declarat, luni, presedintele BVB, Radu Hanga, la evenimentul de listare a actiunilor dezvoltatorului imobiliar premium One United Properties.…