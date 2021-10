Acestea sunt cele mai scumpe rochii din lume purtate de vedete! Cand vine vorba de covorul roșu, nu doar bijuteriile afișate de celebre femei au prețuri colosale, ci și rochiile. In istoria moderna a evenimentelor cu ștaif, cateva dive s-au dat peste cap sa impresioneze cu adevarat. Au ales nu doar ținute scumpe, și extraordinar de scumpe, cu prețuri de neimaginat pentru fabricarea lor. Acestea sunt cele mai scumpe rochii din lume purtate de vedete! Rochia din filmul Breakfast At Tiffany’s purtata de Audrey Hepburn –923.000 de dolari. Asta este suma pentru care s-a vandut la o licitație in 2006* La nunta sa cu Prințul William, Kate Middleton a purtat rochia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

