Acestea sunt cele mai profitabile modele de masini pentru brandurile auto

- In Dolj, exporturile sunt mai mari decat importurile, datorita valorii mari a vehiculelor Ford EcoSport care sunt livrate de la Craiova peste tot in Europa. Firmele doljene exporta cele mai multe marfuri in Italia și importa cele mai multe bunuri ...

- Aston Martin Racing a dezvaluit public noile modele Vantage GT3 și Vantage GT4 pentru clienți, la cea de-a 86-a editie a maratonului de 24 de ore de la Le Mans. Ambele masini sunt inca intr-o faza de dezvoltare, insa prima isi va putea demonstra calitatile in cursa demonstrativa cu o durata de 45 de…

- Daimler AG a fost obligata sa recheme in service 774.000 de vehicule din toata Europa dupa doua intalniri cu autoritațile de reglementare din Germania. Automobilele afectate sunt de model Vito, GLC si C-Class Sedan, toate cu motorizari diesel. Producatorul auto urmeaza sa intervina cu actualizari la…

- Camera de Comert si Industrie Suceava organizeaza cu sprijinul Primariei Suceava, in perioada 14-17 iunie 2018, editia a XV-a a Salonului Auto Bucovina. Expozitia va avea loc pe esplanada Casei de Cultura din Suceava, iar programul de vizitare va fi intre orele 09:00-19:00. In cadrul editiei de ...

- Reduceri CEL.ro mașini de spalat. Daca doriți sa va cumparați o mașina de spalat în aceasta perioada ar fi bine sa urmariți oferta CEL.ro de astazi. Iata câteva modele la care sa fiți atenți.

- Producatorul auto nipon Nissan a decis sa renunte la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel pe pietele europene, pe fondul reglementarilor stricte de mediu si pentru a-si concentra resursele pe dezvoltarea vehiculelor electrice, au declarat pentru Kyodo surse care au dorit sa-si pastreze…

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scazut cu 0,7% in trimestrul I 2018 fata de trimestrul I 2017, dar inmatricularile de vehicule pentru marfuri au crescut cu 7,6%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul…

- Emisiile medii de CO2 ale celor mai mari 10 branduri auto din Europa au crescut cu 1 g/km anul trecut. Volkswagen, Renault, Ford, Opel, Peugeot, Fiat, Skoda, Toyota, Citroen si Nissan au avut impreuna o medie a emisiilor de 113,8 g/km, in crestere fata de cea inregistrata in 2016, considera Jato…