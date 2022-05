Acestea sunt băncile din România care acceptă trecerea de la ROBOR la IRCC Rezervele financiare ale romanilor sunt amenințate de creșterea dobanzilor din ultima vreme. Ratele s-au marit pentru cei care au credite ipotecare legate de ROBOR, care recent a depașit 5% și a ajuns la cele mai ridicate niveluri din ultimii 9 ani. Indicatorul de referința pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) este mai mic in prezent, dar va crește și el in trimestrele urmatoare. Cu toate acestea, la unele banci schimbarea imediata a referinței din contract este rentabila. Profit.ro a intrebat principalele 10 banci din Romania daca debitorii pot solicita schimbarea referinței ROBOR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu credite in lei, care au de platit rate la banci, urmaresc indeaproape veștile de la BNR. Iar acestea sunt dintre cele mai proaste, pentru ca indicele ROBOR la 3 luni a facut un nou salt. Din informațiile anunțate de Banca Naționala a Romaniei, in 5 mai, rezulta ca indicele ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut miercuri la 5,10%, de la 5,07% cat era marți. La inceputul anului indicele era 3,02%. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele…

- „Exista actul normativ facut si, in acest moment, este pe agenda coalitiei. Nu a fost o urgenta. Important a fost ca am anticipat ca avem nevoie de un astfel de act normativ. Poate in viitor. Sa vedem daca este nevoie sau nu este nevoie", a spus Marcel Ciolacu, la sediul PSD.„Sunt si sub impresia celor…

- Retailerul grec de jucarii Jumbo si-a revizuit planurile de extindere in Romania si va deschide un singur hipermarket pe piata locala in acest an, in contextul in care se confrunta cu conditii de piata dificile, inclusiv pe fondul problemelor de aprovizionare si al inflatiei ridicate, care afecteaza…

- Una dintre masurile pe care urmeaza Coaliția sa le ia in contextul scumpirilor, dar și a creșterii ROBOR este amanarea ratelor la banci timp de 12 ani, lucru care s-a mai intamplat și in pandemie. De altfel, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei…

- Trecerea la ora de vara in acest an ar putea fi interzisa in anumite țari. Decizia a fost luata dupa ce s-a constatat ca schimbarea ceasurilor cu o ora inainte nu ar aduce așa de multe beneficii. Ce vrea SUA sa faca De asemenea, SUA au adoptat o masura care permanentizeaza fusul orar specific orei de…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat luni, 7 februarie, la 3,19%, de la 3,11% vineri, prima zi in care indicele a crescut spectaculos dupa mai multe zile in care acesta stagnase la 3,05%. Raportat…