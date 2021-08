Acestea sînt semne posibile ale hipertensiunii Se spune ca hipertensiunea nu doare. Și totuși, exista citeva semne pe care organismul ni le da cind tensiunea arteriala se menține la un nivel crescut, pe care trebuie sa le luam in serios. Durerile de cap Uneori, durerile de cap ar putea fi un simptom al hipertensiunii. In acest caz, sint localizate la nivelul frunții, cuprinzind și zona cefei. Apar mai ales dimineața și pot ceda dupa admi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce numarul infectarilor cu Sars-Cov-2 a scazut in Romania la un nivel minim la inceputul lunii iulie, dupa un puternic trend descendent, numarul noilor cazuri a inceput din nou sa creasca, specialiștii fiind de parere ca ar putea urma un val 4, așa cum se intampla in mai multe state europene.…

- COD GALBENData: 11.07.2021 ora 09:40 -11.07.2021 ora 14:00Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si a propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri…

- Legea offshore ar putea fi modificata in acest an si va veni cu semne imbucuratoare pentru investitori, a anuntat Niculae Havrilet, director in Ministerul Energiei, in cadrul unei conferinte de specialitate. Aceasta desi autoritatile spuneau pana acum ca modificarile vor fi aprobate in…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis vineri seara o avertizare Cod rosu de inundatii, cu posibile depasiri ale Cotelor de Pericol, pe raurile din bazinul hidrografic Neagra din judetul Suceava, valabila pana la miezul noptii. Astfel, pana la ora 24:00, se…

- Hidrologii din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, joi, o atenționare cod portocaliu de inundații pentru raurile mari din bazinul hidrografic Dunarea. Potrivit INHGA, ca urmare a precipitațiilor inregistrate, celor prognozate și propagarii, se…

- O carte de identitate romaneasca și un permis de conducere cu semne de falsificare au fost depistate la controlul de frontiera prin punctele de trecere Cahul și Vulcanești. Doi conaționali vor fi documentați penal pentru incidentele inregistrate. In portmoneul personal al unui pasager de ruta Moldova…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis marti dimineata o avertizare Cod portocaliu de inundatii pe râuri din judetele Bihor si Cluj, valabila pâna la ora 14:00. Potrivit hidrologilor, ca urmare…

- Primele semne ale cancerului. Vezi cum poate fi depistat la timp ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Pielea este primul organ agresat de mediul inconjurator. Agresiunea se poate transforma intr-o explozie.…