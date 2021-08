Vitamina D3 este una dintre componentele esențiale ale unui organism sanatos, motiv pentru care este recomandat sa consumi alimente ce iți pot oferi o doza semnificativa. Pentru sanatatea trupului și a minții ai nevoie de vitamina soarelui cum mai este numita vitamina D. Cunoscuta și sub denumirea de vitamina antirahitica, are un rol fundamental in organism și anume de a-l ajuta sa funcționeze